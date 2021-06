Mademoiselle Nicolette lebt in ständiger Angst. Auf Social Media gibt die Sex-Bloggerin nahezu täglich Einblicke in ihren Alltag. Doch wenn sie mit ihren Followern über Liebe und Beziehungen spricht, sind die Augen der Zuschauer nicht nur auf Nicolette gerichtet, sondern auch auf den Hintergrund. Schon mehrfach konnten User so ihre Adresse herausfinden. In einem Interview erinnerte die Web-Beauty sich jetzt an ein traumatisches Erlebnis zurück, das ihr vor drei Jahren widerfuhr.

"Das Schlimmste, was ich jemals erlebt habe, war tatsächlich ein Zettel, der unter meinen Scheibenwischer geklemmt war, wo drauf stand, ich soll meinen Rücken decken, wenn ich das Haus verlasse", erzählte Nicolette in der RTL-Onlineshow VIPstagram. Doch bei dieser Nachricht blieb es nicht. Unbekannte Personen hätten ihr eines Nachts Nachrichten mit Fotos auf ihr Handy geschickt, die sie vor Nicolettes Haustür zeigen.

Die Influencerin sei damals in großer Angst gewesen, die Polizei habe aber noch nicht eingreifen können. Sie legte eine Social-Media-Pause ein mit der Begründung, dass es ihr nicht gut gehe. Bis heute ist Nicolette nicht über den Vorfall hinweg. "Ich habe immer einen Personenschutz bei mir, wenn ich größere Auftritte habe oder wenn ich auf Tour gehe", offenbarte sie.

Instagram / nicolette.vlogt Mademoiselle Nicolette in Unterwäsche

Instagram / nicolette.vlogt Influencerin Mademoiselle Nicolette

Instagram / nicolette.vlogt Netz-Star Mademoiselle Nicolette

