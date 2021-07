Hier konnten wohl beide noch etwas lernen! In Die Obert Connection bekommt Claudia Obert (59) Nachhilfestunden in Sachen Social Media – und zwar von bekannten Webstars. In der ersten Folge eilte die Sex-Bloggerin Mademoiselle Nicolette der Fashion-Fachfrau zur Hilfe. Doch auch die Influencerin konnte sich von der Champagner-Liebhaberin noch etwas abgucken, wie sie Promiflash berichtete. Dank Claudia richtet Nicolette den Fokus nun noch mehr auf sich selbst.

"Von Claudia konnte ich tatsächlich einiges lernen", versicherte die 33-Jährige im Promiflash-Interview. Immerhin wisse diese, wer sie ist und lässt sich nicht von ihrem Weg abbringen – eine Eigenschaft, die sich auch Nicolette zu eigen macht. "Unter anderem sein eigenes Ding zu machen! Rücksichtsloser zu sein, wenn es darum geht, von außen kritisiert und bewertet zu werden und sie ruht in sich", erzählte die Beauty von ihren Erkenntnissen. In ihren Augen könnte Claudia Obert vielen Menschen ein Vorbild sein: "Ich glaube, dass sich da jeder eine Scheibe von abschneiden könnte."

Ob Nicolette der 59-Jährigen auch in Hinblick auf deren Reality-TV-Karriere nacheifern will, steht allerdings noch in den Sternen. "Bislang ist es immer am Format gescheitert – hin und wieder auch schon mal am Budget", offenbarte die Internetbekanntheit. Immerhin würde sie laut eigener Aussage für ordentlich Entertainment sorgen. "Das lasse ich mir natürlich auch bezahlen, ich bin ja nicht von vorgestern!", lachte die Autorin.

"Die Obert Connection" – neue Folgen immer donnerstags auf Joyn.

