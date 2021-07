Ab kommendem Donnerstag muss Claudia Obert (59) noch mal die Schulbank drücken: In ihrer neuen Joyn-Sendung "Die Obert Connection" bekommt die Reality-TV-Lady Social-Media-Nachhilfe von den Jungspunden. Die Unternehmerin möchte nämlich endlich ihre Instagram-Reichweite steigern und auch andere Plattformen wie YouTube, TikTok und Co. erobern. Welche Websternchen Claudia dabei unter die Arme greifen und wer sie besonders beeindruckt hat, hat sie im Promiflash-Interview verraten!

In sechs Folgen wird Claudia in "Die Obert Connection" je von einem Websternchen in seinem jeweiligen Social-Media-Spezialgebiet unterrichtet. Mit dabei sind Meinungsinfluencerin Mademoiselle Nicolette, TikTok-Größe Dalia Mya, YouTube-Star Julia Beautx (22), Pranker Marc-Renè Lochmann, Fitness-Blogger Paul Unterleitner und Cam-Girl Hanna Secret. Ob Claudia von Letzterer wohl den einen oder anderen Verführungstrick mitgenommen hat? "Wenn man aufhört, besser zu werden, hat man aufgehört, gut zu sein. Man muss immer dazulernen. Eine Frau wie sie muss von Haus aus Sex-Appeal mitbringen. Dann läuft das schon", äußerte sie gegenüber Promiflash.

Doch auch Julia Beautx scheint einen bleibenden Eindruck bei der Society-Lady hinterlassen zu haben – denn sie hätten viel gemeinsam gehabt: "Julia hat mich wahnsinnig beeindruckt. Sie hat gerade mal Abitur gemacht und hat knapp drei Millionen Follower. Sie liebt Luxus und hat Dior- oder Louis-Vuitton-Handtaschen ohne Ende", schwärmte die Ex-Promis unter Palmen-Kandidatin in den höchsten Tönen von der YouTuberin. Auch das Talent der deutschen TikTokerin Dalia habe sie bewundert. "Da kann man echt sagen: Es stimmt nicht, dass das Internet nur verblödet. Es bringt auch junge Leute hervor, die echt auf dem Posten sind", lobte Claudia.

Auf den Fitness-Trichter ist die Champagner-Liebhaberin nach dem Dreh mit Muskelpaket Paul Unterleitner aber nicht gekommen: "Die Oberarme, die Oberschenkel und der Knackpo würden es mir danken. Ich war schon öfter im Fitnesscenter, hatte auch schon öfter einen Personal Trainer, aber da fehlt mir einfach der innere Antrieb", erzählte die gebürtige Freiburgerin. Umso angefixter ist sie von der Videoplattform TikTok – schon bald will Claudia diese mit ihrem eigenen Content erobern!

"Die Obert Connection", ab dem 15. Juli immer zwei neue Folgen donnerstags bei Joyn oder direkt alle sechs Folgen bei JoynPlus+.

Joyn / André Kowalski Claudia Obert und Fitness-Influencer Paul Unterleitner

Instagram / juliabeautx Julia Beautx, Influencerin

Instagram / marc_rene_lochmann Marc-Renè Lochmann, YouTuber

Instagram / nicolette.vlogt Mademoiselle Nicolette, 2020

