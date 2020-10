Influencerin Mademoiselle Nicolette ist bei ihren Followern für ihre witzige und offene Art beliebt. Die Koblenzerin nimmt im Netz kein Blatt vor den Mund – egal, worum es geht. Jeden Donnerstag beantwortet sie auf Social Media in ihrem Format "Dirty Donnerstag" Fan-Fragen rund um das Thema Sex, Liebe und Dating. Jetzt heißt es: Vom Netz ins Fernsehen. Nicolette freut sich nun, eine echte TV-Sensation bekannt geben zu können.

Mademoiselle Nicolette ist ab dem 30. November beim Fernsehsender TLC zu sehen und vor allem zu hören. Die 32-Jährige wird acht Folgen lang in "Nicolette – Unzensiert und ungeniert" Ausschnitte aus dem TLC-Programm kommentieren. Fans, die ihr bereits auf Instagram folgen, wissen: Da wird alles frei heraus angesprochen. Am späten Montagabend wird man die Influencerin dann auf den Bildschirmen sehen können, wie das Quotenmagazin DWDL berichtet.

Aber Nicolette ist dabei nicht alleine! Sie erhält Unterstützung von prominenten Gästen. So sind zum Beispiel Jenny Elvers (48) oder Mimi Fiedler (45) an der Seite der Netz-Bekanntheit zu sehen und werden fleißig ihre Meinung zum Geschehen kundtun. Habt ihr jetzt Lust auf das Format bekommen? Am Ende des Artikels könnt ihr abstimmen.

Anzeige

Instagram / nicolette.vlogt Mademoiselle Nicolette in Unterwäsche

Anzeige

Instagram / nicolette.vlogt Mademoiselle Nicolette, 2020

Anzeige

Instagram / nicolette.vlogt Mademoiselle Nicolette im Bikini

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de