Prime Video geht wieder mit einer Eigenproduktion an den Start! Der Streamingdienst von Amazon begeistert seit einigen Jahren immer wieder mit coolen Formaten. Neben Dokumentationen und Filmen bietet der Video-Demand-Anbieter inzwischen auch Reality-Shows an, wie zuletzt "LOL: Last One Laughing". Jetzt dürfen sich die Nutzer noch über ein anderes Prime-Projekt freuen: Bei "Celebrity Hunted" müssen sich zahlreiche deutsche Promis auf die Flucht begeben – darunter Vanessa Mai (29), Stefanie Giesinger (24) und Tom Beck (43)!

Raus aus dem Blitzlichtgewitter, rein in den Untergrund – jetzt steht Verstecken an! Wie die Produktionsfirma Endemol Shine Germany jetzt in einer Pressemeldung bekanntgab, stehen die Stars bei "Celebrity Hunted" vor einigen Herausforderungen: Zehn Tage lang müssen sie sich unterm Radar bewegen und quasi von der Bildfläche verschwinden, ohne von einem Ermittlerteam voller Profis entdeckt zu werden. "Wir haben mit 'Celebrity Hunted' eine ganz neue Dimension des Reality-Genres produziert – vollgepackt mit Spannung und Emotionen, bildgewaltigen Szenen und einem einzigartigen Cast, den es so noch nie im deutschen TV zu sehen gab", erklärte der Executive Director der Produktionsfirma, Rainer Laux das Konzept.

Wie genau das fertige Format aussehen wird und welche Schwierigkeiten auf die Promis zukommen, ist noch unklar. Die bekannten Gesichter, die das Experiment wagen, sind jedoch bekannt. Neben Steffi, Tom und Vanessa werden außerdem Vanessas Ehemann Andreas Ferber, Schauspieler Axel Stein (39) sowie Boxweltmeister Wladimir Klitschko (45), Kida Khodr Ramadan und Rapper Summer Cem (38) antreten. Die Influencerinnen Diana – im Netz bekannt als diademlori – und Memira (19) – die sich auf Instagram memira.x nennt – sind ebenso dabei. Ende des Jahres soll die Sendung online gehen.

Anzeige

Getty Images Wladimir Klitschko, ehemaliger Boxer

Anzeige

Getty Images Axel Stein, Schauspieler

Anzeige

Getty Images Kida Khodr Ramadan, Schauspieler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de