Es gibt Nachschub für alle Serien-Liebhaber! Vergangene Woche, genau genommen am 28. Mai, startete auf der Streamingplattform Amazon Prime das nervenaufreibende Teenie-Drama "Panic". Die zehn Episoden bekamen bereits viele positive Bewertungen von den Fans. Doch worum geht es überhaupt in dem Serien-Hit und auf welche bekannten Gesichter dürfen sich die Fans bei "Panic" freuen? Promiflash hat die wichtigsten Informationen zusammengetragen.

"Panic" basiert auf einer gleichnamigen Buchvorlage, die vor etwa fünf Jahren von der US-amerikanischen Autorin Lauren Oliver (38) geschrieben wurde. Doch obwohl die 38-Jährige für die Verfilmung als Drehbuchautorin und Produzentin tätig war, unterscheidet sich die Serie in einigen Bereichen von dem Roman. So veränderte Lauren beispielsweise einige Handlungsstränge und Charaktere, um die Spannung auch für Fans des Buches aufrecht zu erhalten und die Möglichkeit einer zweiten Staffel zu wahren.

Handlungstechnisch bleibt das Drama, das teilweise stark an Filme wie "Nerve" oder "Die Tribute von Panem" erinnert, der Lektüre jedoch weitestgehend treu: "Panic" handelt von einer Gruppe aus Teenagern der texanischen Stadt Carp. Jedes Jahr findet hier der gleichnamige, gefährliche Wettbewerb mit wahnwitzigen Mutproben statt. Alljährlich kämpft die jeweilige Abschlussklasse um 50.000 US-Dollar, um dem sonst öden Kleinstadtleben zu entfliehen. Regie führte neben vier weiteren Filmemachern auch Ry Russo-Young (39), die vor zwei Jahren mit dem Film "The Sun Is Also A Star" einen großen Erfolg feierte.

Dieses Konzept scheint bei den Fans gut anzukommen. "So eine tolle Serie mit so vielen überraschenden Wendungen. Ich bin jetzt schon bereit für Staffel 2!", schreibt ein User beispielsweise auf Twitter. Auch die Besetzung konnte die Zuschauer offenbar begeistern. Besonders von Jack Nicholsons (84) Sohn Ray (29) scheinen die Fans begeistert zu sein.

In dem Amazon-Hit spiel er den Tunichtgut Ray Hall. Die eigentliche Protagonistin Heather Nill wird von der Newcomerin Olivia Welch verkörpert, die das Preisgeld braucht, um aufs College gehen zu können. Dabei wird sie von ihrer besten Freundin Natalie Williams (Jessica Sula, 27) unterstützt. Weitere Charaktere der zehnteiligen ersten Staffel sind der Neue in Carp, Dodge Mason (Mike Faist, 29), Heathers Kumpel Bishop Moore (Camron Jones) sowie der örtliche Sheriff James Cortez (Enrique Murciano, 47), dessen Sohn im vergangenen Jahr während des Wettkampfes verstorben war.

Anzeige

Getty Images Camron Jones, Olivia Scott Welch und Jessica Sula im Mai 2021

Anzeige

Getty Images Lauren Oliver bei einer Sondervorstellung der Amazon-Serie "Panic"

Anzeige

Getty Images Ry Russo-Young bei einer Sondervorstellung der Amazon-Serie "Panic"

BFA Ray Nicholson bei einem Celebrity Abendessen von Chanel

Getty Images Olivia Welch im Mai 2021

Getty Images Jessica Sula bei einer Sondervorstellung der Amazon Prime-Serie "Panic"

Getty Images Mike Faist bei der Verleihung der Tony Awards im Jahr 2017

Getty Images Camron Jones bei einer Sondervorstellung der Amazon Prime-Serie "Panic"

Getty Images Enrique Murciano im Dezember 2017

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de