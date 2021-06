Mia Aegerters Fans sind total aus dem Häuschen! Die Schweizerin sorgte in den vergangenen Jahren eher mit ihrer Karriere für Schlagzeilen. Durch ihre Rolle in der erfolgreichen Serie GZSZ wurde sie einem größeren Publikum bekannt. Doch erst als Sängerin startete sie dann so richtig durch. Ihr Privatleben hielt sie bis vor Kurzem noch weitestgehend von der Öffentlichkeit fern – bis sie dann im März überraschend ihre Schwangerschaft verkündete. Nun gibt es ein niedliches Update von der 44-Jährigen: Mias Kind ist bereits auf der Welt!

Auf Instagram teilte die Künstlerin nun ein Pic von sich, auf dem sie anscheinend an neuer Musik arbeitet. Diese Info gerät jedoch total in den Hintergrund. Denn auf dem Schnappschuss ist auch Mias Baby zu sehen! Sie ist also still und heimlich Mama geworden. Ihre Follower sind ganz außer sich vor Freude und schicken ihr virtuelle Glückwünsche unter dem Beitrag.

"Herzlichen Glückwunsch zum Nachwuchs, liebe Mia", kommentierte etwa eine Userin. Außerdem sind unzählige Herz-Emojis unter dem Foto zu finden. Wann genau ihr Kind geboren wurde und ob es ein Junge oder ein Mädchen ist, verriet Mia bisher noch nicht.

Instagram / miaaegerter Mia Aegerter, Sängerin

