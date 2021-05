Herzerwärmende News von Mia Aegerter! Die einstige GZSZ-Darstellerin wurde in der Rolle von Flo Spiras Cousine Xenia di Montalban im Jahr 2000 einem größeren Publikum bekannt. In den alten Folgen, die mittlerweile teilweise auf TVNow gestreamt werden können, mischte die Schauspielerin zwei Jahre lang den Kollekiez auf, bis sie nicht nur der erfolgreichen Daily, sondern kurze Zeit später auch der Schauspielwelt den Rücken kehrte. Denn 2005 startete die Schweizerin als Musikerin durch und stand sogar mit Ronan Keating (44) auf der Bühne. Lange schien ihre Karriere im Vordergrund zu stehen. Doch das dürfte sich bald ändern: Während RTL zurzeit auf dem eigenen YouTube-Kanal immer häufiger alte Retro-Momente postet, überrascht der ehemalige Publikumsliebling nämlich mit diesen niedlichen Nachrichten: Mia erwartet mit 44 Jahren ihr erstes Kind!

Das bestätigte die Künstlerin vor Kurzem mit einem Babybauch-Pic auf ihrem Instagram-Account. Dabei fällt auf: Mias Körpermitte ist bereits ganz schön rund Lange dürfte es also nicht mehr dauern, bis ihr kleines Wunder das Licht der Welt erblickt. Unter das Posting schreibt sie offenbar voller Freude: "Martin und ich sind überglücklich!", und verriet somit auch gleich den Namen ihres Partners, von dem bisher nicht allzu viel auf ihrem Profil zu sehen ist.

Mias Follower freuen sich mit ihr und schicken ihr in den Kommentaren liebe Glückwünsche: "Welch wunderbare Neuigkeiten. Ich freue mich so sehr für euch!", und: "Wir wünschen euch nur das Beste", heißt es beispielsweise von zwei Abonnenten. In der Serie gab es für Mias GZSZ-Charakter Xenia di Montalban übrigens kein privates Happy End. Ihre große Liebe Chris Bohlstädt (gespielt von Jan Hartmann, 40) wurde damals erschossen, einige Zeit später ließ sie ihren Verlobten Ben Bachmann (gespielt von Peer Kusmagk, 45) am Standesamt stehen und wanderte aus.

Anzeige

Instagram / miaaegerter Mia Aegerter, Sängerin

Anzeige

Instagram / miaaegerter Mia Aegerter, Sängerin

Anzeige

Instagram / miaaegerter Mia Aegerter, Sängerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de