Wenn sich Loris Karius (28) da mal nicht gewaltig ärgert! Kürzlich wurde die Trennung des Profi-Torhüters und seiner nunmehr Ex-Freundin Sophia Thomalla (31) bekannt. Dabei besonders pikant: Loris wurde auf Mykonos mit dem Model Maria Del Mar Molar abgelichtet, obwohl er wenige Tage zuvor noch mit Sophia dort geurlaubt haben soll. Die Moderatorin lässt sich davon auf Social Media rein gar nichts anmerken. Sophia posiert nun gewohnt tough und sexy für einen Kalender – und bietet ihren Followern aufreizende Einblicke!

Ja, diesen Anblick darf Loris nun, wie auch Sophias Fans, nur noch auf Instagram genießen: Die Brünette schmeißt sich für Aufnahmen eines neuen Kalenders in sexy Overkneestiefel und knappe Hotpants. Dazu fällt The Bosshoss-Sänger Alec Völkel (49) schnell ein pfiffiger Kommentar ein: "Da fallen nicht nur die Häuser um." Zur Erklärung: Der Kalender ist für das Unternehmen Schüttflix, eine App zur Beschaffung und Entsorgung von Schüttgütern.

Bei Sophias Fans kommt der heiße Schnappschuss hervorragend an. In der Kommentarspalte häufen sich die Flammen-Emojis. Über Loris verlor die Schauspielerin seit der Trennung übrigens kein Wort mehr. Damals sagte sie gegenüber Bild lediglich: "Dazu gibt es nur eines zu sagen: Wir sind getrennte Leute! Er kann ab jetzt machen, was er möchte."

Getty Images Loris Karius und Sophia Thomalla

Getty Images Alec Völkel im Dezember 2012

Robert Schmiegelt / Future Image Model Sophia Thomalla bei einem CDU-Fototermin im Juni 2021

