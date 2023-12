Sophia Thomalla und Alex Zverev sind Weihnachten im Flugzeug

Die Feiertage fallen für Sophia Thomalla (34) und Alexander Zverev (26) in diesem Jahr wohl flach! Die Moderatorin und der Tennisprofi sind mittlerweile schon seit über zwei Jahren ein Paar. Wegen ihrer vollen Terminkalender versuchen die Turteltauben, jeden freien Moment miteinander zu genießen. Um beieinander zu sein, nehmen die beiden auch einiges in Kauf: Sophia und Alex verbringen Weihnachten im Flugzeug.

Auf dem roten Teppich der "Ein Herz für Kinder"-Gala erzählt die Beauty gegenüber Bild, dass sie kein großer Weihnachtsfan ist. Deswegen verbringe sie die Feiertage in diesem Jahr an einem ungewöhnlichen Ort: im Flugzeug. An Heiligabend werde sie nach Australien fliegen, um ihren Freund vor Ort zu unterstützen. "Das freut meine Mutter gar nicht", verrät die Are You The One?-Moderatorin. Um ihrem Alex zu beizustehen, nimmt sie das aber in Kauf.

Nachdem der Sportler im Viertelfinale der US Open ausgeschieden war, tröstete die 34-Jährige ihren Schatz mit einem romantischen Urlaub auf der französischen Insel Korsika. Von dort teilte die Moderatorin traumhafte Schnappschüsse auf Instagram – darunter zwei, auf denen Alex am Strand entlangläuft und seinen durchtrainierten Körper präsentiert. Natürlich darf auch ein Kuschelfoto mit dem Tennisstar nicht fehlen. Arm in Arm grinst das Paar in die Kamera.

Getty Images Sophia Thomalla, Moderatorin

Getty Images Simone und Sophia Thomalla

Getty Images Sophia Thomalla, Moderatorin

