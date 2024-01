Denken Sophia Thomalla und ihr Alexander etwa ans Heiraten?

Werden bei ihnen etwa bald die Hochzeitsglocken läuten? Seit über zwei Jahren gehen Sophia Thomalla (34) und ihr Freund Alexander Zverev (26) gemeinsam durchs Leben. Hin und wieder geben sie sogar ihren Fans Einblicke in ihre Beziehung: So sendeten Sophia und der Sportler erst vor wenigen Wochen süße Urlaubsgrüße an ihre Community im Netz. Die beiden sind ein Herz und eine Seele. Doch können es sich Sophia und Alexander vorstellen, ein Leben lang Seite an Seite zu verbringen?

In der neuen Staffel der Netflix-Produktion "Break Point" wurde auch der Tennisstar von den Kameras begleitet – mit an seiner Seite: Freundin Sophia. Doch statt von ihrer Liebe zu schwärmen, wettert sie nur über die Unpünktlichkeit ihres Partners. "Normalerweise wartet doch der Mann auf die Frau! Aber er ist bei jeder Gelegenheit zu spät", so die Tochter von Simone Thomalla (58). "Wenn wir irgendwann heiraten, kommt er wahrscheinlich zu seiner eigenen Hochzeit zu spät", scherzt die Moderatorin außerdem. Es scheint so, als wäre Sophia nicht abgeneigt, den 26-Jährigen – trotz ständiger Unpünktlichkeit – zu heiraten.

Wie verliebt Alexander in seine Sophia ist, machte er auch an ihrem Geburtstag deutlich. "Herzlichen Glückwunsch an das Multitalent, das Physio, Panda-Mama und Hundesitterin ist. Der Mangel an beruflichen Möglichkeiten war nie ein Problem, aber ich dachte, die Leute sollten die wichtigsten kennen", gratulierte er unter einem Bild seiner Herzensdame auf Instagram.

Instagram / sophiathomalla Sophia Thomalla

AEDT Sophia Thomalla und Alexander Zverev bei der "Ein Herz für Kinder"-Gala 2023

Getty Images Alexander Zverev, Tennisstar

