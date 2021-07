Schreckliche Nachrichten aus der Welt des Sports! Matiss Kivlenieks (✝24) stand nicht nur beim US-amerikanischen Eishockeyklub Columbus Blue Jackets unter Vertrag, sondern hütete auch für sein Heimatland Lettland das Tor in der Nationalmannschaft. In seiner Wahlheimat USA feierte der Sportler nun den Unabhängigkeitstag am 4. Juli – mit furchtbaren Folgen: Der erst 24-Jährige starb nach einem Sturz an seinen Kopfverletzungen.

Wie Daily Mail jetzt unter Berufung auf ein Statement der Polizei im US-Bundesstaat Michigan berichtet, sei ein Feuerwerk außer Kontrolle geraten. Als die Feuerwerkskörper in Richtung der anwesenden Gäste einer Party flogen, sei auch der NHL-Star Matiss geflüchtet. Dabei sei er in einem Whirlpool ausgerutscht und äußerst unglücklich mit dem Kopf aufgeprallt. Die Notärzte hätten ihn nicht mehr retten können. "Wir sind schockiert und traurig über den Verlust von Matiss Kivlenieks, und wir sprechen seiner Mutter Astrida, seiner Familie und Freunden in dieser verheerenden Zeit unser tiefstes Mitgefühl aus", twitterte Jackets-Präsident John Davidson und bestätigte damit den Tod des erfolgreichen Nationalkeepers.

Damit ist das schon die zweite schreckliche Nachricht in der Eishockey-Szene innerhalb weniger Wochen. Erst Ende Mai ereilte die Fans die traurige Gewissheit, dass der ehemalige tschechische Verteidiger Marek Trončinský mit nur 32 Jahren verstorben ist. "Marek war ein äußerst pfiffiger Spieler", erinnerte sein früherer Teamchef Alois Hadamczik an ihn.

Getty Images Matiss Kivlenieks, Sportler

Getty Images Eishockeystar Matiss Kivlenieks

Getty Images Marek Trončinský, Jakub Stepanek und Igor Makarov, Dezember 2011 in Moskau

