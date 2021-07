Was für ein Starauflauf an der französischen Küste! Seit 1946 findet in Cannes alljährlich das beliebte Filmfestival statt. Neben der Verleihung der Goldenen Palme steht dabei immer wieder auch der große Auftritt auf dem roten Teppich im Vordergrund, für den sich die Stars und Sternchen stets in Schale schmeißen. Auch bei der 74. Auflage des Events ließen sich die Promis nicht lumpen – und das waren die strahlendsten Looks des Abends!

Aktuelle Fotos vom Red Carpet zeigen die eleganten Outfits des Premierenabends. Bei der Präsentation des Eröffnungsfilms "Annette" posierten unter anderem Iris Berben (70) und ihre internationalen Kolleginnen Andie MacDowell (63) und Helen Mirren (75) in luxuriösen Abendkleidern für die Presse. Ebenso edel, aber doch sehr sexy präsentierte sich Bella Hadid (24): Das Model glänzte in einem engen schwarz-weißen Kleid und aufwendiger Hochsteckfrisur. Die Schauspielerin Roxane Mesquida setzte ebenfalls auf einen schlichten Look ganz in Schwarz – jedoch perfektioniert durch ihren runden Babybauch.

In einem recht freizügigen Outfit erschien hingegen Candice Swanepoel (32): Die Blondine trug einen hautengen Glitzer-Jumpsuit, der ziemlich durchsichtig war. Doch den auffälligsten Auftritt des Abends legte Spike Lee (64) hin – der Hollywood-Produzent strahlte auf dem roten Teppich in einem pinken Anzug, den er mit lässigen Sneakers kombinierte.

Anzeige

Getty Images Bella Hadid in Cannes, Juli 2021

Anzeige

Getty Images Roxane Mesquida beim Filmfestival in Cannes, Juli 2021

Anzeige

Getty Images Candice Swanepoel beim Filmfestival in Cannes, Juli 2021

Getty Images Spike Lee in Cannes, Juli 2021

Getty Images Alexandra Hedison und Jodie Foster in Cannes, Juli 2021

Getty Images Ester Expósito beim Filmfestival in Cannes, Juli 2021

Anzeige



