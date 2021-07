Große Trauer um Suzzanne Douglas. Die US-Amerikanerin hatte sich durch ihre Auftritte in Filmen und TV-Serien einen Namen gemacht. Seit den 80er-Jahren hatte sie vor der Kamera gestanden und in Formaten wie "School of Rock", "The Parent 'Hood" oder "When The See Us" mitgewirkt. Doch nun machen plötzlich traurige Nachrichten die Runde: Suzzanne ist im Alter von 64 Jahren gestorben.

Der Journalist Roland Martin machte ihren Tod heute auf Twitter öffentlich: "Traurige Nachrichten. Suzzanne Douglas ist verstorben. Ein paar Familienmitglieder haben auf Facebook bestätigt, dass die langjährige Schauspielerin im Alter von 64 Jahren verstorben ist." Weitere Details, wie zum Beispiel die genaue Todesursache, gibt es bis dato noch nicht.

Unter dem Post des 52-Jährigen reihen sich die Trauerbekundungen der Fans aneinander. "Oh mein Gott, ich bin so traurig, das zu hören. Ich habe jede ihrer Rollen geliebt", schreibt ein User. "Ich bin damit aufgewachsen, sie in 'The Parent 'Hood' mit Robert Townsend und Reagan Gomez zu sehen", erinnert sich ein weiterer.

Getty Images Suzzanne Douglas, 2019

Getty Images Suzzanne Douglas, TV-Star

Getty Images Suzzanne Douglas, 2015

