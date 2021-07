Von madametamtam gab es nun ein besonders süßes Schwangerschaftsupdate! Seit Jahren teilt die YouTuberin ihr Leben im Netz. So gab sie ihren Fans etwa Einblicke in ihre Traumhochzeit mit ihrem Liebsten Pablo – und dokumentiert jetzt auch fleißig ihre Schwangerschaft. Denn die Beauty erwartet momentan ihr erstes Kind. Ob es ein Junge oder ein Mädchen wird, verriet die werdende Mutter jetzt ebenfalls auf Social Media!

Mit einem niedlichen YouTube-Video offenbarte Jasmin, wie die Internet-Bekanntheit mit echtem Namen heißt, endlich das Babygeschlecht. In dem Clip halten sie und ihr Mann Pablo gemeinsam einen schwarzen Luftballon in den Händen. Als Jasmin diesen dann platzen lässt, fliegt rosarotes Konfetti durch die Luft: Es wird ein Mädchen! Überglücklich und mit Tränen in den Augen fällt sie ihrem Partner daraufhin in die Arme.

"Es war so besonders und so toll", schwärmte madametamtam von dieser kreativen Art der Geschlechtsoffenbarung, die sich eine ihrer Freundinnen für sie überlegt hatte. Obwohl sie sich natürlich auch über einen Jungen gefreut hätte, finde sie den Gedanken so niedlich, dass ein "kleines Mini-Me" in ihrem Bauch sei, schwärmte sie weiter.

Anzeige

Instagram / madametamtaaam madametamtam und ihr Mann Pablo, 2021

Anzeige

Instagram / madametamtaaam madametamtam, Youtuberin

Anzeige

Instagram / madametamtaaam Pablo und madametamtam, Influencer-Pärchen

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de