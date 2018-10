madametamtam hat sich getraut! Seit Jahren geht die YouTuberin, die mit richtigem Namen Jasmin heißt, mit ihrem Schatz Pablo durchs Leben. Vergangenen Herbst überraschte die Beauty-Bloggerin ihre über 180.000 Abonnenten auf YouTube mit erfreulichen Neuigkeiten: Pablo hatte ihr die Frage aller Fragen gestellt. Am 31. August 2018 war es schließlich so weit. Die beiden schworen sich ewige Treue! In alter YouTube-Manier gewährt die Schönheit ihren Fans jetzt einen Einblick: Am Donnerstag hat sie ihr lang ersehntes Hochzeitsvideo veröffentlicht!

Über eine halbe Stunde lang erhalten die Follower der Influencerin die volle Dröhnung Romantik. Während sich der Bräutigam am großen Freudentag in einen Anzug im Farbton Cappuccino warf und das Outfit mit braunen Schuhen und einer braunen Fliege kombinierte, hüllte sich die Braut in einen Traum in Weiß aus raffinierter Spitze. Ihre Liebe zueinander fassten sie sogar in Form eines Ehegelübdes in Worte. Das frischgebackene Ehepaar teilt im neuesten YouTube-Clip nicht nur die tollsten Bewegtbilder und schwelgt in Erinnerungen, sondern plaudert auch über die Planung des Events.

Bei den Zuschauern hat das Video eine Welle der Begeisterung ausgelöst. "Drei Minuten geschaut und ich weine schon. Wie schön Liebe einfach ist", schwärmte ein Fan. "Ich bin so unglaublich sprachlos. So gerührt. So emotional", zeigte sich ein anderer besonnen.

Instagram / madametamtaaam Pablo und madametamtam, Influencer-Pärchen

Anzeige

Instagram / madametamtaaam madametamtam, YouTuberin

Anzeige

Instagram / madametamtaaam madametamtam, Beauty-Bloggerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de