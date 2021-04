Herzerwärmende News von madametamtam! Die YouTuberin, die mit richtigem Namen Jasmin heißt, teilt fast alles mit ihren 190.000 Abonnenten auf der Video-Plattform. So etwa auch ihr Hochzeitsvideo mit ihrem Liebsten Pablo, dem sie 2018 bei einer romantischen Zeremonie das Jawort gegeben hatte. Nun postete sie erneut ein total emotionales Video und gibt darin bekannt: madametamtam und ihr Ehemann erwarten ihr erstes Kind!

In einem YouTube-Video erzählten die zwei Turteltauben ihrer Community nun von ihrem Glück. "Wir erwarten ein Baby", erzählten Pablo und Jasmin und strahlten in die Kamera. Ihr kugelrunder Babybauch ist dabei kaum zu übersehen. Daraufhin blendete Jasmin eine emotionale Aufnahme vom November 2020 ein, in der sie auf das Ergebnis eines Schwangerschaftstests wartet. Als dieser dann positiv war, fing sie vor Freude an zu weinen. "Ich fasse es nicht", hört man sie erstaunt in die Kamera flüstern.

Denn die beiden sollen eine Schwangerschaft gar nicht für möglich gehalten haben, erklärten sie weiter. Bei dem Webstar wurde vor einigen Jahren das PCO-Syndrom diagnostiziert. Dabei handelt es sich um eine hormonelle Erkrankung, sodass bei Betroffenen etwa der Eisprung ausfallen und es zu einer Unfruchtbarkeit kommen kann. Deswegen seien die werdenden Eltern nun umso glücklicher, dass ihr Kinderwunsch jetzt in Erfüllung geht.

