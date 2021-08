Herzerwärmende News von madametamtam! Die YouTuberin, die mit bürgerlichem Namen Jasmin heißt, teilt mit ihrer riesigen Community fast alles aus ihrem Leben. Kein Wunder, dass sie ihre Fans dann auch regelmäßig an ihrer Schwangerschaft teilhaben ließ. Neben den unterhaltsamen Videos über Babynamen, die für sie und ihren Mann Pablo infrage kommen könnten, teilte sie auch fleißig Pics von ihrer runden Körpermitte. Doch damit ist jetzt wohl erst mal Schluss: Denn madametamtam hat ihr Kind auf die Welt gebracht!

Das verkündete die Beauty nun auf ihrem Instagram-Profil mit einem putzigen Schnappschuss. Darauf sieht man, wie die frischgebackenen Eltern die Hand ihres Neugeborenen halten. Auch die Bildunterschrift ist total niedlich: "Willkommen auf der Welt, kleines Wesen", schrieb Jasmin und zeigte so ihre große Freude. Weitere Details, wie etwa das Geschlecht oder den Namen des Kindes, verriet sie bisher nicht.

Ihre Influencer-Kollegen scheinen von dieser Nachricht total aus dem Häuschen zu sein! So hinterließ etwa die Internet-Bekanntheit Nihan unter dem Beitrag rührende Worte an die kleine Familie: "Herzlichen Glückwunsch, bleibt immer so glücklich wie jetzt." Ihre Follower antworteten mit zahlreichen Herz-Emojis, um Jasmin zu gratulieren.

madametamtam, YouTuberin

madametamtam, YouTuberin

Nihan, Influencerin

