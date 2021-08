Die Filmwelt trauert um Jay Pickett. Der Schauspieler erlangte durch zahlreiche Rollen in Filmen wie "General Hospital" oder "Days of Our Lives" große Bekanntheit. Aber auch hinter der Kamera wirkte der Darsteller mit großer Begeisterung mit: Er war ebenso leidenschaftlicher Produzent und Regisseur. Nun ist der US-Amerikaner unerwartet verstorben: Nachdem die Dreharbeiten für ein neues Filmprojekt begonnen hatten, erlitt Jay wahrscheinlich einen Herzinfarkt.

Auf seinem Facebook-Account wurden die tragischen Neuigkeiten von Co-Star Travis Mills bekannt gegeben: Während der Dreharbeiten in Idaho verstarb der 60-Jährige plötzlich und unerwartet. Für Jay sei jede Hilfe zu spät gekommen: "Es gibt keine offizielle Erklärung für die Todesursache, aber es scheint ein Herzinfarkt gewesen zu sein. Alle Anwesenden versuchten so gut sie konnten, ihm das Leben zu retten."

"Unsere Herzen sind gebrochen und wir leiden mit seiner Familie, die wegen dieser schockierenden Tragödie am Boden zerstört ist", hieß es weiterhin in dem Statement. Jay hinterlässt seine Frau Elena, zwei Töchter und einen Sohn.

Getty Images Jay Pickett, Marie Wilson, Eddie Matos, Nolan North und Jill Murray im Mai 2002

ActionPress Schauspieler Jay Pickett

ActionPress Jay Pickett in einer Filmszene

