Süße Nachrichten von Beau Mirchoff! Der US-amerikanisch-kanadische Schauspieler erlangte durch seine Rolle in der MTV-Serie "Awkward" von 2011 bis 2016 große Bekanntheit. Anschließend war er in zahlreichen weiteren Kino- und TV-Produktionen zu sehen – zuletzt in "Now Apocalypse", "Flatliners" und "Good Trouble". Doch nicht nur beruflich läuft es rund für ihn, auch an der Liebesfront kann er sich nicht beschweren: Beau hat sich gerade mit seiner Freundin Jenny Meinen verlobt!

Das verkündete der 32-Jährige jetzt ganz stolz auf Instagram: "Die Liebe meines Lebens hat Ja gesagt!" Für seinen Antrag hat Beau sich tatsächlich ganz schön ins Zeug gelegt: Er hat ein romantisches Picknick vor dem Eiffelturm in Paris vorbereitet – und Jenny dort schließlich die Frage aller Fragen gestellt. Geht es eigentlich noch romantischer?

Auch Jenny äußerte sich bereits auf ihrem Kanal zu ihrer Verlobung: "Ja – zu einem ganzen Leben voller Liebe mit dir", schwärmte die Beauty. Dazu veröffentlichte sie die gleichen süßen Fotos wie Beau. Auf einem der Bilder hält sie überglücklich ihren funkelnden XXL-Klunker in die Kamera.

Instagram / beau_mirchoff Beau Mirchoff und seine Verlobte Jenny Meinen

