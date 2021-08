Wie finanzieren sich Spitzensportler eigentlich ihr Leben? Derzeit sind die Olympischen Spiele in der japanischen Haupstadt Tokio noch in vollem Gange. Bisher konnten verschiedenste deutsche Athleten bei den Wettkämpfen bereits neun Goldmedaillen, zehn Silbermedaillen und 16 Bronzemedaillen gewinnen. Doch während die Sporttalente vor den Augen der ganzen Welt gerade ihre Bestleistungen erbringen, fragt sich wohl so manch einer, wie viel sie dabei eigentlich verdienen. Nun wurde enthüllt, wie viel Geld die deutschen Sportstars wirklich bekommen!

Zunächst gibt es für den Gewinn einer Medaille bei Olympia von der Stiftung Sporthilfe für deutsche Sportler eine Prämie. Für Gold bekommt ein Sportprofi dabei 20.000 Euro, für Silber 15.000 und für Bronze 10.000 Euro. Abseits der Prämien gehen die Gehälter jedoch stark auseinander: So üben einige Athleten nebenbei beispielsweise noch Jobs beim Bund oder der Polizei aus, während sich andere durch große Sponsoren ganz auf ihren Sport konzentrieren können. Die Kanutin und Olympiasiegerin Ricarda Funk (29) verdient laut Bild als Sportsoldatin bei der Bundeswehr plus Sponsorengeld und Förderungen von der Sporthilfe etwa rund 3.800 Euro im Monat. Der 23-jährige Schwimmer Florian Wellbrock schafft es hingegen schon auf etwa 7.500 Euro im Monat durch Sponsoren und Sporthilfe. Auch er gewann in Tokio außerdem eine Goldmedaille.

Der Radfahrer Maximilian Schachmann soll dank Siegprämien hingegen stolze 80.000 Euro pro Monat verdienen. Die Weitspringerin Malaika Mihambo, die bei Olympia ebenfalls eine Goldmedaille gewann, kommt durch Sponsoren wie Audi oder Nike, die Sporthilfe und Preisgelder offenbar auf ganze 50.000 Euro im Monat.

Florian Wellbrock, Olympiasieger im Schwimmen

Maximilian Schachmann

Malaika Mihambo, Olympia-Siegerin im Weitspringen

