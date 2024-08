Nach Silbermedaille: Große Sorge um deutschen Olympia-Star

Am Donnerstagabend holte Malaika Mihambo die Silbermedaille im olympischen Weitsprung nach Hause. Zunächst feierte die deutsche Olympionikin noch gebührend ihren Sieg, bis sie sich unter Tränen immer wieder an den Oberkörper fasste. Das Stadion konnte die Sportlerin am Ende nicht mehr zu Fuß verlassen, sondern musste in einem Rollstuhl herausgefahren werden. Wenige Stunden nach den dramatischen Szenen meldete sich Malaika zu Wort, wie Sport1 berichtet. Demnach war sie kurz vor den Olympischen Spielen am Covid-Virus erkrankt, dessen Folgen ihr offenbar bis heute Probleme bereiten. "Seitdem hatte ich Probleme mit meiner Lunge beim Atmen. Ich musste die ganze Zeit irgendwelche Atemübungen machen, weil ich sonst den Wettkampf gar nicht überstanden hätte", erklärt die Zweitplatzierte.

Für Malaika war das Finale des olympischen Weitsprungs eine wahre Belastungsprobe. "Ich habe das erste Mal seit Covid jetzt sechs Sprünge gemacht. Von daher ist es jetzt nicht verwunderlich, dass dann nichts mehr ging. Und ich einfach das Gefühl hatte, dass ich keine Luft mehr bekomme", gibt sie zu verstehen. Trotz der unschönen Umstände gibt die 30-Jährige Entwarnung: Ihr geht es besser! Sie fühle sich zwar immer noch müde und erschöpft, befände sich jedoch auf dem Weg der Besserung. Auf ihre Leistung während des Wettkampfs ist sie trotz allem sehr stolz: "Ich habe einen guten Wettkampf gemacht, das hat für Silber gereicht. Darüber bin ich sehr glücklich. Mir ist es nicht gelungen, heute weiter zu springen, das Leistungsvermögen wäre da gewesen."

Jetzt kann sich Malaika erst einmal von den Strapazen der vergangenen Tage erholen. Nach den Olympischen Spielen weiß sie auch schon ganz genau, wie es für sie weitergeht. "Nach Olympia möchte ich Mutter werden", verriet die gebürtige Heidelbergerin im Gespräch mit Bunte. Solche privaten Einblicke gab die Weitspringerin bisher eher selten. In einem früheren Interview mit demselben Newsportal plauderte sie allerdings bereits aus, dass sie in einer glücklichen und stabilen Partnerschaft lebt.

Anzeige Anzeige

SIPA PRESS/ Action Press Malaika Mihambo bei der Leichtathletik-WM in Doha

Anzeige Anzeige

Instagram / mali.mihambo Malaika Mihambo, Olympiasiegerin von 2020

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de