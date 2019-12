Malaika Mihambo strahlt heller als jede Goldmedaille! Die Leichtathletin gehört seit wenigen Jahren zur absoluten Spitze unter den internationalen Weitspringerinnen: Nachdem sie bei der Europameisterschaft 2018 noch auf dem vierten Platz gelandet war, flog sie im Oktober 2019 mit 7,30 Meter auf den ersten Platz bei der Weltmeisterschaft. Ihre sportlichen Erfolge wurden nun mit dem Titel "Sportlerin des Jahres" gekrönt – und bei der Verleihung begeisterte Malaika die Fotografen im waschechten Diven-Look!

Was für ein Wow-Auftritt! Aktuelle Bilder der 50. "Sportler des Jahres"-Gala in Baden-Baden zeigen die 25-Jährige während ihres großen Moments auf dem roten Teppich. Für den wichtigen Abend schmiss die Heidelbergerin sich in eine bodenlange, schulterfreie Robe mit goldenen Details und passenden Ohrringen – beinahe wie ein echtes Bond-Girl! Mit einem breiten Lächeln nahm Malaika ihre Trophäe entgegen. Ihr Kollege Niklas Kaul durfte sich ebenfalls freuen: Der Zehnkämpfer wurde nach seinem Weltmeisterschafts-Sieg in Doha als "Sportler des Jahres" geehrt.

Neben den beiden Leichtathleten durften aber auch die Wintersportler über ihre Preise jubeln: Die Skispringer Markus Eisenbichler (28), Karl Geiger, Stephan Leyhe und Richard Freitag (28) siegten als "Mannschaft des Jahres". Die große Ehrung der jahresbesten Sportler findet seit 1947 statt. Die Sieger werden von deutschen Sportjournalisten gewählt.

SIPA PRESS/ Action Press Malaika Mihambo bei der Leichtathletik-WM in Doha

ActionPress Malaika Mihambo, Leichtathletin

Niedermüller,Thomas / Action Press Malaika Mihambo und Niklas Kaul bei der "Sportler des Jahres"-Gala 2019

