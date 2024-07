Malaika Mihambo möchte nach den Olympischen Spielen ein Baby

Malaika Mihambo hat als Weitspringerin alles erreicht. Nach den Olympischen Spielen in Paris scheint sie sich aber erst einmal auf ihre Familie konzentrieren zu wollen. Im Gespräch mit Bunte verrät die gebürtige Heidelbergerin: "Nach Olympia möchte ich Mutter werden." Normalerweise behält die Weltmeisterin private Themen eher für sich. Es ist zum Beispiel nicht bekannt, ob sie einen Partner hat. Genaue Vorstellungen davon, wie viele Kinder sie gerne hätte, habe Malaika noch nicht. "Ein bis zwei kann ich mir vorstellen. Eine eigene Familie ist für mich etwas Schönes", plaudert die Sportlerin aus.

Die Fans der Olympiaheldin können beruhigt sein. Die Familienplanung der 30-Jährigen habe nicht zu bedeuten, dass sie ihre Karriere an den Nagel hängen würde. Auch eine weitere Goldmedaille wäre für sie kein Signal, die Sandgrube hinter sich zu lassen. Malaika stellt klar: "Ich will in dem Moment aufhören, wenn ich das Gefühl habe: Jetzt reicht es. Ich liebe Weitsprung und brenne nach wie vor dafür. Begeisterung verschafft Flügel."

Die Leichtathleten starten bei den Spielen traditionell etwas später als viele andere Disziplinen. Malaika wird deshalb erst nächste Woche ihr Können beweisen. Doch die Sportfanatikerin zeigte schon vor wenigen Wochen beim Diamond-League-Meeting in London, dass sie in Topform ist. "Ich bin sehr zufrieden. Ich hatte jetzt schon harte Trainingswochen. Nachdem ich ja durch Covid ein bisschen auf die Bremse treten musste, haben wir uns langsam im Training immer wieder gesteigert", schwärmte sie danach im Gespräch mit Sky.

Instagram / mali.mihambo Malaika Mihambo, Olympiasiegerin

Niedermüller,Thomas / Action Press Malaika Mihambo bei der 50. Gala "Sportler des Jahres" in Baden-Baden

