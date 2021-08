Was für schöne Nachrichten aus Down Under! Der australische TikTok-Megstar Caleb Finn (26) wird das erste Mal Vater! Seit Ende 2018 ist der Wuschelkopf bereits auf der Videoplattform aktiv und hat sich mittlerweile eine stolze Community von über elf Millionen Followern aufgebaut. Seit November 2019 ist der Gamer mit seiner Partnerin, der TikTokerin Lil Soup, liiert. Nachdem sie vergangenen Oktober in ein gemeinsames Haus in Melbourne gezogen sind, erwartet das Social-Media-Paar jetzt das erste Mal Nachwuchs!

Das verkündete Caleb stolz parallel auf seinem TikTok- und Instagram-Account. Während er auf der LipSync-App ihre gesamte Geschichte als Paar vom ersten Kennenlernen bis hin zur Schwangerschaft in kleinen Kurzfilmen zusammenfasste, postete er auf der Fotoplattform mehrere Bilder: mit Ultraschallfoto, Babystrampler und seiner schon ziemlich kugelrunden Freundin! Das Geschlecht verriet Caleb noch nicht – nur den Spitznamen für ihren noch ungeborenen Wonneproppen gab er preis: "Unser kleiner Irrer."

Im letzten Kurzfilm der TikTok-Reihe erfuhren die Fans, wie genau Caleb und Soup von ihrem Babyglück überrascht wurden. Offenbar hatte die Melbournerin in ihrem Haus im vergangenen Mai einen Schwächeanfall erlitten, woraufhin die beiden direkt in ein Krankenhaus gefahren waren. Dort hatte ihnen anschließend ein Arzt mitgeteilt, dass mit Soup alles in Ordnung und sie nur schwanger sei.

Instagram / calebfinn1994 Caleb Finn mit seiner schwangeren Freundin Lil Soup

Instagram / calebfinn1994 Caleb Finn mit Ultraschallbild

Instagram / calebfinn1994 Caleb Finn, australischer TikTok-Star

