Traurige Nachrichten für alle eingefleischten Filmfans: Der japanische Darsteller Sonny Chiba (✝82) ist verstorben. Weltweite Bekanntheit erlangte er durch Filme wie "The Streetfighter" oder "The Fast and The Furious: Tokyo Drift". Besonders seine Rolle als legendärer Schwertmacher Hattori Hanzo an der Seite von Uma Thurman (51) in dem 2003 erschienenen Actionstreifen "Kill Bill" von Quentin Tarantino (58) verhalf dem dreifachen Vater zu Ruhm. Jetzt ist der Schauspieler an den Folgen einer Covid-Erkrankung verstorben.

Das berichtete nun das japanische Unternehmen Oricon News. Dem Netzwerk vorliegenden Informationen zufolge starb der Schauspieler am Donnerstag im Alter von 82 Jahren. Zuvor war er wegen einer durch Covid-19 verursachten Lungenentzündung seit dem 8. August in einem Krankenhaus in Kimitsu in der Präfektur Chiba behandelt worden.

Bereits seit den frühen 1960er-Jahren stand der erfahrene Kampfsportler für eine Vielzahl an Film- und Fernsehproduktionen vor der Kamera. So war er in den 70ern beispielsweise in den Serien "Yakuza Cop" oder "Shadow Warriors" zu sehen. Den meisten Kinobesuchern wird Sonny jedoch als Schwertmacher im Gedächtnis bleiben, der das Katana genannte Langschwert für den Rachefeldzug der "Kill Bill"-Braut anfertigte.

Anzeige

Getty Images Sonny Chiba im September 2003

Anzeige

Getty Images Quentin Tarantino und Sonny Chiba im September 2007

Anzeige

Izumi Hasegawa/HollywoodNewsWire / Hollywood News Wire/Newscom/The Mega Agency Sonny Chiba im Oktober 2011

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de