Große Sorge um Webbie! Im Jahr 2005 startete der US-Rapper mit seinem Hit "Savage Live" seine Karriere und hat anschließend in der Musikbranche Fuß gefasst. Sein aktuelles Album veröffentlichte der Künstler, der mit bürgerlichem Namen Webster Gradney Jr. heißt, im vergangenen Jahr und steht derzeit auch wieder auf der Bühne. Bei einem Konzert kam es nun jedoch zu einem alarmierenden Zwischenfall: Webbie ist während eines Auftritts mitten auf der Bühne zusammengebrochen.

Am Freitagabend performte der 35-Jährige in einem Club in Virginia. Dabei machte der Musiker zunächst einen gesunden Eindruck und unterhielt die jubelnde Menge, wie TMZ berichtet. Kurz darauf hatte Webbie allerdings Probleme, sich auf den Beinen zu halten und versuchte, die Bühne zu verlassen und um Hilfe zu bitten. Ehe es so weit kommen konnte, kollabierte er jedoch. Sofort scharte sich sein Team um ihn, holte Hilfe und forderte einen Krankenwagen. Anschließend wurde der Sänger von seinen Mitarbeitern aus dem Gebäude getragen.

Inzwischen können die Fans des Rappers aufatmen. Ein Sprecher des Künstlers bestätigte, dass Webbie im Krankenhaus untersucht und bereits wieder entlassen wurde. Was zu dem Zusammenbruch geführt hat, ist noch nicht bekannt. Ein Krampfanfall, wie die Fans vermutet hatten, scheint jedoch nicht der Grund gewesen zu sein.

Anzeige

Getty Images Webbie und Lil Phat bei einem Event in New York City, 2008

Anzeige

Instagram / webbietrill Webbie, Rapper

Anzeige

Instagram / webbietrill Webbie, Rapper

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de