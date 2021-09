Richard E. Grant (64) gedenkt seiner Frau. Erst am vergangenen Freitag machte eine traurige Nachricht die Runde: Der Schauspieler musste sich von seiner Frau Joan Washington verabschieden, denn sie verstarb in der Nacht von Donnerstag auf Freitag. Joan wurde 71 Jahre alt und war mit Richard insgesamt stolze 35 Jahre verheiratet. Nun richtete Richard besonders rührende Worte an seine verstorbene Liebste.

Auf seinem Instagram-Account teilte der 64-Jährige ein süßes Paarvideo mit Joan. In dem Clip tanzen und singen die beiden ausgelassen miteinander. "Nur du, Joan. Liebe meines Lebens, die unserer Tochter Olivia das Leben geschenkt hat", betitelte Richard den kurzen Clip. Die Herzen ihrer Familie und Freunde seien wegen des Verlustes gebrochen. "Von dir wirklich erkannt und gesehen zu werden, ist deine unermessliche Gabe. Vergiss uns nicht, süßes Monkee-mine."

In den Kommentaren hinterließen die Fans zahlreiche Beileidsbekundungen und auch einige Stars richteten aufrichtige Wort an Richard. "Dich und Joan als Paar zu kennen, war für alle, die euch begegnet sind, ein Geschenk. Danke für dieses Vorbild der Teamarbeit, Verbindung und Inspiration", schrieb beispielsweise Lena Dunham (35).

Getty Images Richard E. Grant mit seiner Tochter Olivia und Frau Joan

Getty Images Richard E. Grant mit seiner Frau Joan

Getty Images / Jeff Spicer Joan Washington und Richard E. Grant im Jahr 2016 in London

