Richard E. Grants Tochter Olivia Grant tritt vor den Altar!

Richard E. Grant (67) ist wohl gerade ein besonders stolzer Papa. Seine Tochter Olivia Grant trat nämlich vor den Traualtar. Auf Instagram veröffentlicht der Schauspieler stolz ein Foto des frischvermählten Paares. "Unsere geliebte Tochter Olivia Grant heiratete gestern Florian Herbst im Rahmen einer standesamtlichen Trauung, bei der nur seine Eltern und ich anwesend waren. Hochzeitsfrühstück im Scott’s Richmond, dann ein spektakuläres Abendessen im Ritz und dann eine Übernachtung in einer Suite. Wir wurden königlich behandelt", schreibt er unter den niedlichen Schnappschuss.

Unter dem Beitrag freuen sich die Follower mit der Familie. "So schöne Neuigkeiten für Olivia und Florian! Ich sende euch allen meine Liebe", schreibt Musikerin Rita Wilson (67). "Herzlichen Glückwunsch, Olivia. Wenn deine Eltern dein Maßstab sind, liegen Jahre des Glücks und der Zärtlichkeit vor dir", lautet ein weiterer Kommentar. Ein anderer Nutzer meint: "Herzliche Glückwünsche an den Vater der Braut und natürlich an die wunderschöne Braut."

Hinter Richard liegt eine schwere Zeit: 2021 musste der Game of Thrones-Starden Verlust seiner Frau Joan Washington verkraften. Sie wurde 71 Jahre alt – die beiden waren 35 Jahre verheiratet. Im Netz nahm der Brite damals rührend Abschied von seiner Liebsten. "Nur du, Joan. Liebe meines Lebens, die unserer Tochter Olivia das Leben geschenkt hat", kommentierte er eine Videoaufnahme, die das Paar beim Tanzen zeigte.

Instagram / richard.e.grant Richard E. Grants Tochter Olivia und ihr Ehemann Florian Herbst

Getty Images Richard E. Grant mit seiner Tochter Olivia Grant und seiner verstorbenen Frau Joan Washington, 2019

