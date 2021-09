Es gibt einen ersten Vorgeschmack auf die neue Staffel von #CoupleChallenge! Am 16. September kommt endlich Nachschub für alle Fans des trashigen TV-Formats. Wieder werden vier Paare und drei Freundeteams antreten, um sich am Ende hoffentlich das Preisgeld von 100.000 Euro zu sichern. Um die Spannung der Zuschauer noch ein wenig anzustacheln, gibt es nun die ersten 20 Minuten der Staffel – und die versprechen viel Drama!

Nach und nach treffen die Couples im Camp ein, doch in die Vorfreude mischen sich bereits die ersten Bedenken bezüglich des Casts, wie der TVNow-Teaser verrät. Walentina Doronina und Christin Queenie sind nämlich dabei – und nach ihren Auftritten bei Are You The One? hat Kandidatin Maria Lo Porto ein ungutes Gefühl: "Ich weiß, wie es da geknallt hat. Ich weiß, dass die Christin eine gute Krawallperle ist." Tatsächlich scheinen die beiden Ladys während der Staffel ordentlich auszuteilen – das zeigen kurze Sequenzen der kommenden Folgen.

Maria und ihr guter Freund Tim Rasch (23) geben sich vorab sehr zuversichtlich, was ihre Zeit in der Show angeht. Doch auch hier scheint es schon bald ordentlich zu krachen: "Möchte ich wegen dieser Kacke meine Freundschaft aufs Spiel setzen?", fragt sich der Köln 50667-Darsteller in einem kurzen Vorschauclip. Generell zeigen die ersten Bilder, dass eigentlich ständig die Fetzen fliegen, geweint wird und die diversen Beziehungen auf ziemlich harte Proben gestellt werden. Ob dieser TV-Herausforderung die Liebe zwischen Gina Beckmann und Cedric Beidinger zum Opfer gefallen ist? Das Big Brother-Paar gab am vergangenen Donnerstag überraschend seine Trennung bekannt.

TVNOW / Frank Beer Der "#CoupleChallenge"-Cast 2021

TVNOW / Frank Beer Maria Lo Porto und Tim Rasch, "#CoupleChallenge"-Kandidaten 2021

Instagram / basic_gina Gina Beckmann und Cedric Beidinger, Reality-TV-Stars

