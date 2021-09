Endlich ist es wieder so weit: Die #CoupleChallenge geht in eine neue Runde! Nachdem bereits die erste Staffel der beliebten Reality-TV-Show bei den Fans gut ankam, dürfen sich die Zuschauer nun über Nachschub freuen: Ab dem 16. September kämpfen wieder vier Pärchen-Teams und drei Freunde-Teams gegeneinander, um das Preisgeld von 100.000 Euro abzustauben. Das Format wird wie gewohnt auf TVNow ausgestrahlt. Doch welche Kandidaten treten in diesem Jahr an?

Tatsächlich können sich die Fans auf einige bekannte Gesichter freuen: Mit dabei ist in der zweiten Staffel das Bachelor in Paradise-Traumpaar Christina Graß (33) und Marco Cerullo (32). Dem ein oder anderen dürften auch die zwei Turteltauben Cedric Beidinger und Gina Beckmann bekannt vorkommen. Die beiden haben sich bei Big Brother kennengelernt und sind seitdem zusammen. Die Temptation Island-Kandidaten Mrs.Marlisa und Fabio de Pasquale sind ebenfalls mit von der Partie – und wollen sich die Chance auf das Preisgeld nicht entgehen lassen. Auch zwei Influencer sind bei den Pärchen am Start – und zwar Valdrina und Valdet Haziri.

Natürlich sind auch in der diesjährigen Staffel wieder einige Freunde dabei, die ihr Glück versuchen wollen – darunter die Köln 50667-Darsteller Tim Rasch (23) und Maria Lo Porto. Auch die Schlagersängerin Isi Glück will sich in dem Format beweisen. Sie tritt gemeinsam mit ihrem Kumpel Julian Benz an. Zu guter Letzt sind auch die Are You The One?-Kandidatinnen Christin Queenie und Walentina Doronina in der beliebten Gameshow mit dabei, die durch ihre temperamentvolle Ader sicherlich auch in diesem Format wieder für beste Unterhaltung sorgen werden.

TVNOW / Frank Beer Marco Cerullo und Christina Graß, "#CoupleChallenge"-Kandidaten 2021

TVNOW / Frank Beer Cedric Beidinger und Gina Beckmann, "#CoupleChallenge"-Kandidaten 2021

TVNOW / Frank Beer Mrs. Marlisa und Fabio de Pasquale, "#CoupleChallenge"-Kandidaten 2021

TVNOW / Frank Beer Valdrina und Valdet Haziri, "#CoupleChallenge"-Kandidaten 2021

TVNOW / Frank Beer Maria Lo Porto und Tim Rasch, "#CoupleChallenge"-Kandidaten 2021

TVNOW / Frank Beer Julian Benz und Isi Glück, "#CoupleChallenge"-Kandidaten 2021

TVNOW / Frank Beer Christin Queenie und Walentina Doronina, "#CoupleChallenge"-Kandidatinnen 2021

