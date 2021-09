Ob da jemand ein paar Gläschen zu viel getrunken hatte? Melanie Müller (33) ist vielen Fernsehzuschauern durch ihre Auftritte in diversen Realityformaten bekannt – Ende August holte sie sogar beispielsweise bei Promi Big Brother den Sieg. Doch Melanie machte in den vergangenen Jahren auch Karriere als Ballermann-Sängerin. Und nicht nur das: Auf Mallorca ist sie auch Inhaberin zweier Wurstbuden mit dem Namen Grillmüller. Genau dort kam es jetzt zu einem kleinen Zwischenfall: Eine Frau randalierte splitternackt an Melanies Bistro!

Auf ihrer Instagram-Seite teilte Melanie ein Video. Darin ist eine Gruppe von Menschen nachts an der verschlossenen Wurstbude zu sehen – eine nackte Frau rüttelt mit aller Kraft an den Gittern der Lokalität. Ob sie damit den Ärger der Inhaberin auf sich zieht? Nein – denn Melanie scheint die Aktion mit Humor zu nehmen. "Wenn der Grillmüller eben zu hat und es keine Würstchen mehr gibt", kommentiert die Sängerin mit mehreren lachenden Emojis die Aktion.

Und auch zwei weitere ehemaligen "Promi Big Brother"-Stars finden den kleinen Einbruchversuch ziemlich witzig: Eric Sindermann (33) hinterlässt ein paar lachende Emojis an dem Post und Paco Steinbecks (46) Flirt Janine Pink (34) ist amüsiert. "Ist die etwa nackig?", fragt sie augenzwinkernd.

Instagram / melanie.mueller_offiziell Randalierer bei Melanie Müllers Grillbude auf Mallorca

ActionPress Melanie Müller bei der Eröffnung des zweiten Grillmüller in Peguera

SAT.1 / Willi Weber Melanie Müller bei "Promi Big Brother"

