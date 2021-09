Die Liste der glücklichen Gewinner steht fest! Am vergangenen Sonntag war es endlich wieder so weit: Die Crème de la Crème der Promiwelt kam zusammen, um zum 73. Mal die Emmy Awards zu zelebrieren. Mit der Verkündung der Nominierten war klar gewesen: Die erfolgreiche Serie The Crown könnte der Abräumer des Abends werden. Und tatsächlich – das Format konnte sich neben anderen über einige Auszeichnung freuen!

"The Crown" konnte sich in der Kategorie "Beste Dramaserie" durchsetzen. "Wir werden jetzt feiern. Ich bin sprachlos. Ich bin sehr, sehr dankbar", erklärte Creator Peter Morgan in seiner Dankesrede. Josh O'Connor (31), Olivia Colman (47), Tobias Menzies and Gillian Anderson (53) wurden zudem für ihre schauspielerischen Leistungen in der Produktion geehrt. Doch das blieben nicht die letzten Preise: Die Geschichte um die britischen Royals sahnte am Ende insgesamt elf Trophäen ab!

Ebenso konnte "Das Damengambit" in elf Kategorien überzeugen. Gefolgt werden die Sieger des Abends von den Comedy-Formaten Saturday Night Live mit acht Emmys und "Ted Lasso" mit sieben. Die Serie The Mandalorian konnte sich bei der Preisvergabe auch über sieben Aufrufe freuen.

Die Gewinner im Überblick

Comedy:

Beste Comedyserie

"Ted Lasso"

Bester Hauptdarsteller

Jason Sudeikis (46) – "Ted Lasso"

Beste Hauptdarstellerin

Jean Smart – "Hacks"

Bester Nebendarsteller

Brett Goldstein – "Ted Lasso"

Beste Nebendarstellerin

Hannah Waddingham – "Ted Lasso"

Drama:

Beste Dramaserie

"The Crown"

Bester Hauptdarsteller

Josh O’Connor – "The Crown"

Beste Hauptdarstellerin

Olivia Colman – "The Crown"

Bester Nebendarsteller

Tobias Menzies – "The Crown"

Beste Nebendarstellerin

Gillian Anderson – "The Crown"

Miniserie / Film:

Beste Miniserie

"Das Damengambit"

Bester Hauptdarsteller

Ewan McGregor (50) – "Halston"

Beste Hauptdarstellerin

Kate Winslet (45) – "Mare of Easttown"

Bester Nebendarsteller

Evan (34) Peters – "Mare of Easttown"

Beste Nebendarstellerin

Julianne Nicholson – "Mare of Easttown"

Getty Images Die Crew von "Ted Lasso" bei den Emmy Awards 2021

Getty Images Josh O'Connor bei den Emmy Awards 2021

Getty Images Olivia Colman bei den Emmy Awards 2021

