Aaron Jones und sein Team haben eine verzweifelte Suchaktion hinter sich! Als Runningback bei den Green Bay Packers ist der Footballspieler auf dem Vormarsch. Im Privaten hatte der Sportler im April jedoch einen schweren Verlust erlitten: Sein Vater ist im Alter von 57 Jahren verstorben. Seitdem trägt er die Asche seines Papas als Anhänger an einer Halskette – selbst auf dem Spielfeld. Am Montagabend jeodch der Schockmoment für Aaron: Nach einem Spiel fehlte jede Spur von dem bedeutungsschweren Schmuckstück.

Am Montag standen die Green Bay Packers gegen die Detroit Lions auf dem Rasen. Zwar gewann Aaron mit seinem Team das Spiel, dafür hatte er aber etwas ganz anderes verloren. Erst nach dem Match bemerkte der 26-Jährige, dass seine Kette nicht mehr an Ort und Stelle war. Er glaubte, dass die Asche irgendwo in der Endzone auf dem Feld liegen muss. "Wenn es einen Ort gibt, an dem ich sie verlieren sollte, dann wäre das der Ort gewesen, den sich mein Vater gewünscht hätte. Ich bin mit sicher, er lächelt", beteuerte der Profisportler im Interview mit ESPN.

Mittlerweile kann Aaron aber wieder aufatmen. In der Steve Czaban Show verkündete der NFL-Star, dass die Kette glücklicherweise wiedergefunden wurde. Zu verdanken habe er das seinem Trainer Bryan Engel, der das Schmuckstück bis spät in die Nacht gesucht hatte. "Das zeigt, wie viel wir ihm bedeuten", folgerte der US-Amerikaner dankbar.

Anzeige

Getty Images Aaron Jones bei einem Spiel der Green Bay Packers in Wisconsin, Januar 2021

Anzeige

Getty Images Aaron Jones beim Spiel der Green Bay Packers gegen die Detroit Lions im September 2021

Anzeige

Getty Images Aaron Jones beim Spiel der Green Bay Packers gegen die Detroit Lions im September 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de