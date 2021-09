Große Trauer um Melvin Van Peebles. Der US-Amerikaner hatte sich Zeit seines Lebens in der Filmbranche einen Namen gemacht. Er hatte als Schauspieler, Regisseur und Drehbuchautor gearbeitet und unter anderem in dem Horrorfilm "The Shining" und der Komödie "Love Kills" mitgespielt und die Drehbücher für die Filme "Slogan" und "Panther" geschrieben. 1976 war er in die Black Filmmakers Hall of Fame aufgenommen worden. Nun ist der Künstler im Alter von 89 Jahren gestorben.

Wie Criterion Collection berichtet, starb er am 21. September im Kreise seiner Familie. "Mit großer Trauer müssen wir das Ableben eines Giganten des amerikanischen Kinos, Melvin Van Peebles, bekannt geben." Während seiner unvergleichlichen Karriere habe er die internationale Kulturlandschaft unauslöschlich geprägt. "Er wird sehr vermisst werden", heißt es in dem Statement.

Melvin war in den 50er-Jahren mit der ehemaligen Schauspielerin Maria Marx verheiratet gewesen. Aus ihrer gemeinsamen Zeit stammen ihre Kinder Mario, Megan und Max. Sie alle traten in die Fußstapfen ihrer Eltern – auch aus ihnen wurden Schauspieler.

Getty Images Melvin Van Peebles, 2012

Getty Images Schauspieler Melvin Van Peebles

Getty Images Mario und Melvin Van Peebles

