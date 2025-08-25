Nach Kuhsche*ße-Kommentar: Nader Jindaoui verteidigt sich

Nader Jindaoui (28) ist von seiner Heimat Berlin nach Heidelberg gezogen, um dort für den TSG 1899 Hoffenheim zu spielen. Doch mit den Fans des Fußball-Klubs hat er es sich offenbar bereits verscherzt. Im Netz beklagte er, dass es in seiner neuen Heimat "nach Kuhsche*ße riecht" und er das Großstadtleben sehr vermisse. Diese Aussage kam bei einigen Fans überhaupt nicht gut an. Kommentare wie "Macht man sich gleich bei den Fans sympathisch" und "Ich frage mich, was er glaubt, wer er ist" häuften sich daraufhin in den sozialen Netzwerken.

Auf die Vorwürfe reagierte Nader schnell. In einer weiteren Instagram-Story stellte er klar, dass seine Worte nicht böse gemeint waren. "Wenn du jetzt aus einer Großstadt in ein Dorf ziehst – ist nicht alles neu für dich? Genau so ist es für mich. Ich wurde gefragt, wie es ist", erklärte er. Zugleich betonte er, dass er seine neue Heimat und seinen Verein liebe und sehr dankbar für die Chance sei. Er pochte darauf, dass seine Aussagen nicht falsch verstanden werden sollten: "Es ist nicht wie Berlin, es ist eine Umstellung, aber ich meine das nicht böse."

Ursprünglich wollte sich Nader ein neues Leben in Los Angeles aufbauen und dort für den Fußballverein Ventura County spielen. Gemeinsam mit seiner Frau Louisa (25) und ihren zwei Kindern wanderte er in diesem Jahr aus – doch das große Abenteuer in den USA wurde für die Familie schnell zur Belastungsprobe. Louisa erklärte damals offen, dass sie sich fern der Heimat nicht wohlfühle und nach Deutschland zurückkehren möchte. Für den Fußballer stand fest: Das Glück seiner Familie geht vor. Er kündigte seinen Vertrag in Los Angeles und sie zogen zurück nach Deutschland.

Imago Nader Jindaoui im August 2025

Instagram / naderjindaoui Nader Jindaoui, Fußballer

Instagram / linlouuu Louisa und Nader Jindaoui mit ihren Kindern Nidal und Imani, Juni 2025