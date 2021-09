Die neue Daily Soap "Waidendorf" steht schon in den Startlöchern. Nach der Absetzung von Krass Schule – Die jungen Lehrer startete vergangenen Montag die neue Serie "Echt Fame". Im Anschluss an die Produktion mit Désirée Nick (64) und Co. folgt nun schon bald die neue RTL2-Daily "Waidendorf". Die Serie verfolgt das Leben einer vierköpfigen Patchworkfamilie, die aus der Großstadt ab aufs Land zieht.

Wie RTL2 jetzt bekannt gab, kommt nach dem Ende von "Echt Fame" eine neue Serie in das Vorabendprogramm des Senders – diesmal soll es Unterhaltung für die ganze Familie sein. Die Daily Soap "Waidendorf" erzählt die Geschichte des Polizisten Stefan (gespielt von Sascha Stenzel), seiner Frau Melanie (Jana Rahma) und seiner zwei Kinder Robin (Fabio Stolp) und Doro (Selina Heller). Der Umzug der Patchworkfamilie aus der Großstadt in das kleine verschlafene Dorf bringt neue Herausforderungen und ganz viel Drama mit sich.

Während in der noch laufenden Vorgängerserie mehrere bekannte Gesichter mit dabei sind, dürften die "Waidendorf"-Darsteller den meisten Zuschauern noch unbekannt sein. Bei "Echt Fame" spielt neben Désirée Nick unter anderem auch der einstige Love Island-Sieger Sidney Wolf (34) mit.

RTLZWEI "Waidendorf"-Cast Vanessa Stoll, Gerlinde Dillge, Vassily Kazakos und Carlo Woltiri

Instagram / sidneywolf23 Sidney Wolf, Ex-"Love Island"-Teilnehmer

Instagram / nickdesiree Désirée Nick, Schauspielerin

