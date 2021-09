Nachschub für die neue RTL2-Daily "Echt Fame"! Im Juli hatte der Sender das neue Format angekündigt. Nach der Absetzung von Krass Schule – Die jungen Lehrer soll am 20. September die neue Serie starten. Darin wird die Geschichte von Nini erzählt, die frisch nach Berlin zieht, um dort ein Praktikum in einer Influencer-Agentur anzutreten. Die Handlung basiert auf einer Idee der Webstars Jonas Ems (24) und Jonas Wuttke (24). Nun wurden neue Details über die Produktion bekannt: Auch Désirée Nick (64) und Sidney Wolf (34) sind mit von der Partie!

In einer Pressemitteilung stellte RTL2 nun die neuesten Mitglieder des "Echt Fame"-Casts vor. Der einstige Love Island-Sieger Sidney Wolf wird in die Rolle des gleichnamigen Agenturchefs schlüpfen und versuchen, mit allen Mitteln seinen Willen durchzusetzen. Darüber hinaus wurde auch bekannt, dass Kabarettistin Désirée Nick in dem neuen Format zu sehen sein wird.

Doch die beiden werden nicht die einzigen bekannten Gesichter sein, die in der neuen Daily auftauchen. Diverse TikToker, YouTuber und Influencer werden sich selbst verkörpern – neben anderen wurden bereits Nathan Goldblat (21), Damian Orgun und Rick Azas als Darsteller genannt.

Anzeige

Instagram / jonaswuttke Jonas Ems und Jonas Wuttke in Berlin

Anzeige

Instagram / sidneywolf23 Sidney Wolf im November 2019

Anzeige

Instagram / nathan.goldblat Nathan Goldblat, YouTuber

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de