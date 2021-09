Freddie Highmore (29) ist ein verheirateter Mann! Der Schauspieler ist unter anderem dafür bekannt, dass er sein Privatleben größtenteils geheim hält. Einzig der Fakt, dass er der Pate des Sohnes seines Co-Stars Vera Farmigas (48) ist, sickerte vor einigen Jahren durch. Vom Dating-Leben des "Bates Motel"-Darstellers war kaum etwas bekannt. Doch der Brite ging jetzt mit einer riesigen Überraschung an die Öffentlichkeit: Er hat geheiratet!

In der Talkshow Jimmy Kimmel Live droppte Freddie jetzt die Neuigkeit. Der Talkmaster Jimmy Kimmel (53) fragte den 29-Jährigen scherzhaft: "Das ist ein Ehering an deinem Finger, oder?" Und daraufhin machte der "The Good Doctor"-Darsteller gar keinen Hehl aus der Information: "Ja, das ist ein Ehering – ja, ich habe geheiratet", berichtete er glücklich. Die Identität der glücklichen Frau an seiner Seite verriet er aber nicht – sondern nur, dass sie Britin sei.

Freddie ist nicht der einzige Serien-Star, der den Bund der Ehe eingegangen ist. Die "Lucifer"-Darstellerin Inbar Lavi (34) gab ihrem Liebsten ebenfalls vor Kurzem das Jawort – und feierte auf eine außergewöhnliche Art: "Wir haben uns auf dem Burning Man kennengelernt und wollten, dass unsere Hochzeit das Gefühl eines ausgelassenen Festivals vermittelt", hatte Inbar Brides erzählt.

Getty Images Freddie Highmore, Vera Farmiga und andere im Juli 2016

Getty Images Freddie Highmore bei den Critics' Choice Awards im Januar 2019

Getty Images Inbar Lavi, 2018

