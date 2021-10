Schon seit längerer Zeit steht Prinz Andrew (61) im Mittelpunkt vieler Spekulationen, er habe etwas mit dem Sexring-Skandal um Jeffrey Epstein (✝66) zu tun gehabt. Mittlerweile hat der britische Royal sogar eine Klage wegen sexuellen Missbrauchs am Hals. Nun gab Journalistin Katie Couric einen weiteren Einblick in die skandalöse Freundschaft zwischen Andrew und Jeffrey – sie war tatsächlich bei einer der berüchtigten Epstein-Partys dabei.

Die TV-Bekanntheit offenbarte in ihrer Biografie "Going There", dass sie zu den Gästen einer 2010 veranstalteten Dinnerparty auf Jeffreys New Yorker Anwesen zählte. In dem Buch vergleicht sie das Haus des Finanziers mit einer Kulisse aus dem Film "Eyes Wide Shut" von Stanley Kubrick. "Ich wusste nicht, was Epstein und Andrew vorhatten, außer eben Kontakte mit Leuten in der Medienbranche knüpfen. Rückblickend war ihnen sicher bewusst, dass sie die irgendwann brauchen werden", berichtete Katie. An besagtem Abend sei ihrem Freund besonders aufgefallen, wie jung die Frauen waren, die an der Garderobe gearbeitet hatten.

Auf dieser Feier waren neben Katie und Andrew noch viele weitere Prominente zu Gast. Unter anderem sollen der Nachrichtensprecherin zufolge Schauspieler Woody Allen (85), Soon-Yi Previn (50) sowie Comedian Chelsea Handler (46) vor Ort gewesen sein.

Prinz Andrew bei der Trauerfeier von Prinz Philip

Journalistin Katie Couric

Prinzessin Beatrice, Prinz Andrew und Prinzessin Eugenie beim Weihnachtsgottesdienst 2015

