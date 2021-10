Süße Neuigkeiten aus dem Bauer sucht Frau-Kosmos! 2019 hatte Farmer Tom aus Costa Rica in der internationalen Version der Kuppelshow seine große Liebe gesucht. Während der Dreharbeiten lernte der Auswanderer drei Frauen kennen – jedoch funkte es mit keiner Dame und der Landwirt blieb Single. Das hat sich jedoch inzwischen geändert: Wie Tom jetzt Promiflash verriet, hat er sich kürzlich verlobt!

Verliebt, verlobt und bald verheiratet – das ist bei Bauer Tom nun der Plan! Gegenüber Promiflash plauderte er jetzt aus, dass er in der Lehrerin Anna seine Traumfrau gefunden hat: "Ich habe sie vor einem Jahr und vier Monaten über Tinder kennengelernt!" Mit der Hochzeit wolle sich das Paar aber noch ein wenig Zeit lassen: "Das wird wohl irgendwann nächstes Jahr sein!"

In Anna hat Tom zudem nicht nur seine große Liebe gefunden, sondern auch eine Business-Partnerin: Die Costa Ricanerin hilft ihm in seinem Hotel, bei Dschungeltouren und der Gästebetreuung. Gemeinsam wuppen die zwei also das Leben unter der Sonne Zentralamerikas.

