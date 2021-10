Freida Pinto (37) ist unter der Haube! Bereits im November 2019 verkündete die "Slumdog Millionaire"-Darstellerin ihren Fans stolz mit einem dicken Klunker an ihrem Finger: Sie und ihr Partner Cory Tran haben sich verlobt. Im Juni dieses Jahres folgte dann der nächste Hammer – das Paar erwartet seinen ersten gemeinsamen Nachwuchs. Vor den Traualtar waren die Turteltauben zu diesem Zeitpunkt noch nicht getreten. Jetzt kommt allerdings ans Licht: Freida und ihr Liebster haben heimlich geheiratet!

Eigentlich hatte das Pärchen gehofft, sich im Rahmen einer umwerfenden Traumhochzeit das Jawort zu geben. Die aktuelle Gesundheitslage ließ diese Pläne aber vorerst ins Wasser fallen. "Also entschieden wir uns eines Tages, zum Honda Center in Anaheim zu gehen", erzählte Freida in der US-Talkshow The Kelly Clarkson Show. Das Paar ist spontan durchgebrannt und ließ sich in dem leeren Hockey-Stadion trauen.

Aus dem besonderen Tag machten Freida und ihr frischgebackener Ehemann aber offenbar keine große Sache. Nach der Trauung gingen die beiden für ein Mittagsschläfchen nämlich erst mal wieder nach Hause. Ob sie die geplante große Hochzeit nach der Pandemie vielleicht noch nachholen werden, ließ das Duo bisher noch offen.

Getty Images Freida Pinto, Schauspielerin

Getty Images Freida Pinto, Schauspielerin

Getty Images Freida Pinto und Cory Tran

