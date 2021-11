Freida Pinto (37) ist überglücklich! Im Juni machte die "Slumdog Millionaire"-Hauptdarstellerin öffentlich, dass sie gemeinsam mit dem Fotografen Cory Tran ein Kind erwartet. Ob sie sich auf einen Jungen oder ein Mädchen freuen können, verriet Freida zu diesem Zeitpunkt nicht. Sie gab lediglich bekannt, dass ihr Baby im Herbst zur Welt kommen solle. Jetzt war es auch endlich so weit: Freida ist Mutter geworden!

Auf Instagram veröffentlichte die Schauspielerin ein Foto ihres Liebsten mit ihrem Neugeborenen auf der Brust – einem kleinen Sohn, dessen Namen sie auch gleich verriet: "Rumi-Ray – du bist ein glücklicher Junge." Doch der Kleine ist nicht der Einzige, von dem die 36-Jährige ganz hin und weg ist. Auch Cory widmete sie liebevolle Worte: "Ich feier dich, meinen Ehemann, Freund und Lebenspartner. Zu sehen, wie du nicht nur ein Vater, sondern ein Super-Vater geworden bist, macht mich so emotional und erfüllt mich mit Freude." Sie sei dankbar und liebe, wie sie zusammen das Leben meistern.

Erst vor wenigen Wochen hatten Freida und Cory eine andere große Sache zu feiern. Wie die Inderin in einem Interview in The Kelly Clarkson Show ausplauderte, hat sie ihrem Liebsten heimlich das Jawort gegeben. Eigentlich hätten sie auf eine große Traumhochzeit gehofft. Wegen der aktuellen Gesundheitslage hätten sie sich jedoch spontan für eine Trauung zu zweit in einem leeren Hockey-Stadion entschieden.

Anzeige

Instagram / freidapinto Cory Tran und sein Sohn im November 2021

Anzeige

Instagram / freidapinto Freida Pinto und ihr Mann Cory Tran, 2021

Anzeige

Getty Images Freida Pinto, Schauspielerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de