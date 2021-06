Herzerwärmende News von Freida Pinto (36)! Mit ihrer Rolle als Latika in dem erfolgreichen Streifen "Slumdog Millionaire" wurde die Beauty berühmt. Und auch in Sachen Liebe läuft es bei der Schauspielerin schon seit einigen Jahren rund: Im Jahr 2017 machte sie ihre Beziehung zu dem Fotografen Cory Tran offiziell. Nun krönt das Paar ihre Liebe mit gemeinsamem Nachwuchs: Denn Freida ist schwanger!

Das verkündeten die Turteltauben nun mit zwei zuckersüßen Schnappschüssen auf Instagram. Während die werdenden Eltern glücklich in die Kamera lächeln, legt Cory liebevoll die Hand auf Freidas Babybauch – der bereits ganz schön rund ist. So lange kann es also nicht mehr dauern, bis ihr kleines Wunder auf der Welt ist – wie auch in der Bildunterschrift deutlich wird. "Baby Tran kommt diesen Herbst", schreibt die 36-Jährige.

Freidas Community im Netz sprudelt nur so vor Begeisterung. "Das sind wundervolle Neuigkeiten. Ich freue mich so sehr für euch!" oder auch "Herzlichen Glückwunsch, du wunderschöne werdende Mutter", kommentierten etwa zwei User sichtlich erfreut.

Freida Pinto, Schauspielerin

Freida Pinto, Schauspielerin

Freida Pinto, Schauspielerin

