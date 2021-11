Elena Krawzow hat sich einen Traum erfüllt. Die Schwimmerin, die seit ihrer Kindheit an der Netzhauterkrankung Morbus Stargardt leidet, holte in den vergangenen Monaten sowohl bei der Europameisterschaft als auch den Paralympics Gold. Neben ihrem beruflichen Erfolg hat die Berlinerin auch privat ihr Glück gefunden: Sie ist seit 2018 mit ihrem Trainer Phillip Semechin zusammen. Dem 36-Jährigen hat die Sportlerin nun auch das Jawort gegeben – und das kurz vor einer Operation.

Wie Bild berichtet, zelebrierte das Paar den Schritt in die Ehe am vergangenen Montag im engsten Kreise auf einem Standesamt bei Berlin. Anschließend genossen sie ihre ersten Stunden nach der Zeremonie bei ihrem Lieblingsitaliener. Den Grund für den Zeitpunkt ihrer Hochzeit verrät Elena im Interview: "Ich wollte Phillip in meinem jetzigen Zustand heiraten. Ich weiß nicht, wie ich nach der Operation sein werde. Außerdem möchte ich, dass er notfalls alle Vollmachten hat, die nur ein Ehemann bekommen kann."

Am Mittwoch wird Elena ein kirschgroßer Tumor im Gehirn entfernt. Trotz erfolgreicher Operation besteht bei diesem sogenannten "diffusen" Tumor die Gefahr, dass er zurückkommen kann. Nach dem Klinikaufenthalt geht es für die 28-Jährige weiter mit einer Chemotherapie. "Ich bin eine Kämpferin, und ich bin bereit für den Kampf gegen den Tumor. Ist alles überstanden, gibts nächsten Sommer die große Party", betont Elena.

