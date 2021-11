Gute Nachrichten von Elena Krawzow! Die Profischwimmerin, die seit ihrer Kindheit an der Netzhauterkrankung Morbus Stargardt leidet, musste sich am vergangenen Mittwoch in der Berliner Charité einer Operation unterziehen. Bei ihr war ein kirschgroßer Tumor im Gehirn entdeckt worden. Einen Tag nach dem Eingriff meldet sich die Sportlerin nun selbst zurück bei ihren Fans und berichtet: Ihr geht es gut!

"Hallo, ihr Lieben. Ich bin wieder wach und mir geht es sehr, sehr gut!", beginnt Elena einen Instagram-Post, in dem sie auch ein Bild aus ihrem Krankenhauszimmer postet. "Die Operation ist sehr gut verlaufen. Mein genialer Arzt denkt, er hat alles entfernen können. Zur Sicherheit wird heute aber noch ein MRT gemacht", gibt sie ein Update. Sie fühle sich schon wieder fit und habe bisher keine "neurologischen Ausfälle" gehabt. "Ich danke euch für das Daumendrücken, es hat sich definitiv gelohnt", richtet sie sich an ihre Fans.

Bevor sie allerdings den Schritt ins Krankenhaus gegangen ist, hatte sich Elena zwei Tage zuvor eine großen Traum erfüllt: Sie hatte ihrem Verlobten Phillip Semechin das Jawort gegeben. "Ich wollte Phillip in meinem jetzigen Zustand heiraten. Ich weiß nicht, wie ich nach der Operation sein werde. Außerdem möchte ich, dass er notfalls alle Vollmachten hat, die nur ein Ehemann bekommen kann", hatte sie nach der Zeremonie gegenüber Bild erklärt.

Anzeige

Instagram / elena_krawzow Elena Krawzow im August 2020

Anzeige

Gora, Andreas Elena Krawzow bei der Auszeichnung zu Berlins Sportlerin des Jahres 2019

Anzeige

Instagram / elena_krawzow Elena Krawzow im August 2019 in der Türkei

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de