Mary Lambert hat tolle Neuigkeiten für ihre Fans. Seit dreieinhalb Jahren geht die in Seattle geborene Musikerin nun schon mit Wyatt Hermansen durchs Leben. Im Netz teilt die Beauty zudem immer wieder Einblicke in ihren Alltag und entzückt ihre Community regelmäßig mit zuckersüßen Pärchen-Pics. Jetzt verriet Mary, dass ihr Partner kürzlich während eines gemeinsamen Konzerts um ihre Hand angehalten hat.

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte die "She Keeps Me Warm"-Sängerin nun einige Schnappschüsse des verliebten Paares, unter denen sie die freudigen Nachrichten bekannt gab. "Von diesem Moment habe ich mein ganzes Leben lang geträumt. Wir werden vor Gott und allen anderen heiraten!", schrieb die 32-Jährige überwältigt. Wenig später verriet Mary sogar noch, wie Wyatt ihr die Frage aller Fragen gestellt hatte: Vor einigen Tagen seien die beiden gemeinsam in Fayetteville in Arkansas aufgetreten, als ihr Partner plötzlich seine Gitarre weggestellt und vor der brünetten Schönheit auf ein Knie gefallen sei.

"Was für eine unglaubliche Ehre, Wyatt zu lieben, seine Verlobte zu sein und eine Familie, ein Heim und ein Leben zusammen aufzubauen", kommentierte Mary das romantische Video. In den Kommentaren unter der Ankündigung wünschten viele Abonnenten den Liebenden nur das Beste für die Zukunft. Auch einige Berühmtheiten ließen es sich nicht nehmen, den beiden zu ihrem Glück zu gratulieren. "Oh mein Gott, Glückwunsch! Das sind die allerbesten Neuigkeiten", schrieb beispielsweise die Schauspielerin Rebekah Graf (39).

Instagram / marylambertsing Mary Lambert und Wyatt Hermansen im November 2021

Instagram / marylambertsing Wyatt Hermansen und Mary Lambert im Juli 2021

Instagram / marylambertsing Mary Lambert im Juli 2021

