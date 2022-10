Überglücklich: Mary Lambert hat ihre große Liebe geheiratet!

Mary Lambert ist unter der Haube! Die Sängerin und Wyatt Hermansen sind nun schon seit über vier Jahren ein Herz und eine Seele. Im vergangenen Jahr folgte dann ein ganz besonderer Moment für die Verliebten: Wyatt hielt auf einem Konzert um die Hand der Musikerin an. Nun war es endlich so weit: Mary und Wyatt sind in den Hafen der Ehe geschippert!

Die beiden verrieten People, dass sie am Samstag in Oakland, Kalifornien, geheiratet haben. Die Zeremonie sei sehr romantisch und rustikal gewesen. Die Feier habe im Freien stattgefunden, anschließend habe es einen Empfang in einer Scheune gegeben. "Es fühlt sich an wie die perfekte Mischung aus 'Wir sind auf einer Farm und haben aber auch unsere schönen Schuhe an'", freute sich das Paar.

Die Hochzeit sei sehr persönlich gewesen, erzählten Mary und Wyatt: "Wir wollten nicht, dass es wie die Hochzeit von jemand anderem aussieht. Wir wollten wirklich, dass wir das sind. Wir wollten eine Hochzeit haben, auf die die Leute blicken und sagen: 'Das möchte ich machen'."

Instagram / marylambertsing Mary Lambert im Juli 2021

Instagram / one_chance_fancy Mary Lambert und Wyatt Hermansen im November 2021

Instagram / marylambertsing Mary Lambert und Wyatt Hermansen im November 2021

