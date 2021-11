Sind die Probleme doch tiefer? Melanie Müller (33) geht seit über zehn Jahren gemeinsam mit Mike Blümer durchs Leben – seit 2014 sogar mit Trauschein. Doch zwischen dem einstigen Bachelor-Girl und ihrem Liebsten schien es in der Vergangenheit immer wieder zu kriseln. Zuletzt widmete Mike seiner Melli einen rührenden Liebes-Post. Doch sind die Ehe-Sorgen größer als gedacht? Melanie wurde jetzt innig mit einem anderen Mann gesichtet.

Auf Fotos, die Bild vorliegen, ist zu sehen, wie Melanie an der Seite eines Mannes Hand in Hand durch das abendliche Berlin flaniert und in einem indischen Restaurant einkehrt. Dabei soll es sich nach Informationen des Blattes um einen Leipziger Geschäftsmann handeln. Melanie äußerte sich sogar schon selbst zu den Fotos: "Vor und während Promi Big Brother hatten Mike und ich ja schon unsere Probleme. Im Anschluss habe ich alles versucht, um die Ehe zu retten. Doch Mike wollte auf Abstand gehen und Zeit für sich haben."

Zwischen ihr und Uwe, so der Name des Mannes auf den Bildern, laufe aber nichts, beteuerte die 33-Jährige: "Er ist aber weder mein neuer Partner noch eine Affäre. Er tröstet mich. Er hilft mir gerade in einer schweren Zeit und dafür bin ich dankbar." Gute Freunde seien in dieser Zeit besonders wichtig für sie, sagte Melanie abschließend.

Instagram / melanie.mueller_offiziell Melanie Müller, Ex-"Like Me – I'm Famous"-Kandidatin

Instagram / melanie.mueller_offiziell Melanie Müller mit ihrem Mann Mike und Töchterchen Mia

SAT.1 "Promi Big Brother"-Kandidatin Melanie Müller

