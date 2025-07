Welches Ex-Paar muss "Prominent getrennt" zuerst verlassen?

In Folge vier von Prominent getrennt steht die erste Entscheidung für die Kandidaten an. Ein Ex-Paar muss die Villa verlassen. Jonny und Laura sowie Felix und Babu konnten sich für das erste Voting safen – alle anderen Teams müssen zittern. Die entscheidende Stimme an diesem Abend liegt bei Jennifer (26) und Nico. Sie werden sich nicht einig – das Los entscheidet: Ihre Stimme geht an Pam und Alan, damit müssen die Bachelor in Paradise-Stars gehen. Für Pam scheint die Situation besonders schlimm zu sein: Ihr entgeht nicht nur die Gewinnsumme, sie fühlt sich auch von ihrer Freundin Jennifer hintergangen. "Jenny, dein Ernst jetzt?", fragt sie fassungslos.

Dabei weiß Pam aber nicht, wie sehr zwischen Jennifer und Nico wegen des Votings die Fetzen flogen. Jenny wollte nämlich viel lieber Yeliz (31) und Jannik loswerden. "Ich bin dafür, die rauszuschicken, die am stärksten sind und hier die ganze Zeit dieses abgekartete, manipulative Spiel spielen", schlug sie ihrem Ex vor. Als der nicht mitzog, wurde sie wütend: "Du gehst mir so auf den Piss gerade. Ich mache das nicht. [...] Lieber sterbe ich, als [Pam zu wählen]." Die beiden beleidigten sich, Jenny zerschlug sogar ein Glas auf dem Boden. Während Jenny mit ihrer Entscheidung die Freundschaft zu Pam aufs Spiel setzte, lief für Jannik alles nach Plan. Er und Yeliz erhielten die zweitmeisten Stimmen, womit der Realitystar bereits gerechnet hatte. Im Falle eines Exit-Spiels hatte er sich die Chancen gegen Pam und Alan besonders hoch ausgerechnet. Doch dazu kommt es nicht: Während Jenny die Tränen kommen, müssen die beiden Gewählten ihre Koffer packen.

Mit ihrem emotionalen Wutausbruch macht Jenny ihrem Namen als Drama-Queen mal wieder alle Ehre. Schon in den ersten drei Folgen zeigte die 26-Jährige, dass sie ordentlich Temperament hat. Damit, wie sie in dem Format dargestellt wird, ist die einstige Love Island-Gewinnerin aber gar nicht zufrieden. "Bin komplett ehrlich mit euch, ich habe immer weniger Bock auf diese Ausstrahlung... da werden so essenziell wichtige Szenen und Gespräche rausgeschnitten – als ob ich so ein Psycho bin", echauffiert sie sich im Netz über den Schnitt von "Prominent getrennt".

